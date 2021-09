Salerno | la polizia stradale individua e arresta un pericoloso latitante

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli Agenti della Sottosezionedi Sala Consilina (SA) hanno tratto in arresto L.M.C.,, che da circa due anni era riuscito a far perdere le proprie tracce rifugiandosi anche all’estero. Durante un controllo effettuato dalla pattuglia delladi Sala Consilina, il predetto è stato fermato, a bordo della propria autovettura, mentre viaggiava lungo l’A/2 Autostrada del Mediterraneo per far rientro presso l’abitazione familiare, per una breve visita. L’uomo, un cittadino romeno di 33 anni, da parecchi anni in Italia, con diversi reati contro la persona e il patrimonio, si era anche reso responsabile di un grave incidentecon feriti provocato dal suo stato di ...