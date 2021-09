Salernitana e la cessione del club: arriva la nota dei Trustee (Di giovedì 23 settembre 2021) Salernitana, ore decisive per le sorti del club campano i Trustee: Melior Trust e Widar Trust, hanno specificato i termini per presentare proposte. La data scelta come ultimatum è il 30 settembre. Entro questo giorno, tutti gli interessati, potranno effettuare la propria offerta. Ecco di seguito la nota ufficiale: “I Trustee hanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto della U.S. Salernitana 1919 S.R.L. e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence della Società. Nella valutazione della congruità del prezzo offerto per l’acquisto del 100% del capitale della società i Trustee considerano le ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021), ore decisive per le sorti delcampano i: Melior Trust e Widar Trust, hanno specificato i termini per presentare proposte. La data scelta come ultimatum è il 30 settembre. Entro questo giorno, tutti gli interessati, potranno effettuare la propria offerta. Ecco di seguito laufficiale: “Ihanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto della U.S.1919 S.R.L. e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence della Società. Nella valutazione della congruità del prezzo offerto per l’acquisto del 100% del capitale della società iconsiderano le ...

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Salernitana, entra nel vivo la #Trattativa per la cessione - - MomentiCalcio : Cessione #Salernitana, ore decisive: la trattativa entra nel vivo - mattinodinapoli : Salernitana, entra nel vivo la trattativa per la cessione del club granata - MarkoSpasitelj : @carlopaolofesta Buongiorno dott festa, ci sono novità sulla cessione della Salernitana? - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Salernitana, le offerte per l'acquisto del club entro il 30 settembre #SkySport #Salernitana -