Raggi | la consapevole sindaca Ni vax che colleziona tamponi Il Pd | Chi li paga?

(Di giovedì 23 settembre 2021) E' la collezionista di. Belli, bellissimi. Tanti, tantissimi. “Sì, mi tampono in continuazione”. E' lain perenne rincorsa. Di Roberto Gualtieri (“l'ho superato nei sondaggi!”), dei cinghiali affamati (“è colpa della regione Lazio”), dei rifiuti (“chiedete a Zingaretti”) e di se stessa (“ho fatto errori all'inizio, è vero, ma sono pronta a governare ancora la città”). Virginiacorre e rincorre. Anche i. Sono i suoi punti qualità. Come quelli delle merendine. Fanno parte ormai della routine quotidiana della grillina. Ha scelto di non vaccinarsi perché, dice, ha ancora “gli anticorpi alti” dopo essersi beccata il coronavirus a novembre. E da settimane con una studiata ambiguità vellica la pancia di chi – e sono voti, certo, ma quanti? – si oppone alla dittatura sanitaria e del green pass. ...

Alla finece l'ha fatta a entrare. Ma che fatica e che imbarazzo. 'Il mio medico, cartella clinica alla mano, dice ancora non mi posso vaccinare', ripete tutte le volte a chi le chiede perché ...... Roma con Gianni Alemanno e Virginia, Bologna con Giorgio Guazzaloca, Napoli con Luigi De ...manifesta degli aspiranti sindaci induce spesso a pensare che si tratti di una scelta: ...La sindaca di Roma con un calcolo politico evita appelli per dire ai romani di vaccinarsi e lei per prima non lo fa: "Aspetto l'ok del medico". Un gioco di specchi dal tornaconto elettorale ...