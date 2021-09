Processo penale: la prima riforma per il Pnrr è legge (Di giovedì 23 settembre 2021) Via libera del Senato alla riforma del Processo penale: 177 i sì e 24 i no. Il testo, già licenziato dalla Camera, quindi è legge. L'approvazione della riforma del Processo penale, come quella del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 settembre 2021) Via libera del Senato alladel: 177 i sì e 24 i no. Il testo, già licenziato dalla Camera, quindi è. L'approvazione delladel, come quella del ...

Advertising

matteorenzi : In diretta dal Senato la mia dichiarazione di voto sulla delega al Governo per la riforma del processo penale. - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #23settembre: #Fed, presto meno aiuti. #Evergrande, scende in ca… - SkyTG24 : Giustizia, riforma del processo penale: quali sono le principali novità - ACmcoppola : RT @Pensiero0: Dichiarazione di voto per la riforma del processo penale. Il pensiero di @matteorenzi. #Renzi #Senato ?? - PoliticaNewsNow : Giustizia, Malpezzi: “Bene approvazione riforma processo penale, avanti con riforme” -