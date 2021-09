Pattinaggio artistico: i georgiani Safina-Berulava in testa dopo lo short delle coppie. Terzi Barquero-Zandron (Di giovedì 23 settembre 2021) Proseguono le gare alla l’Eissportzentrum di Oberstdorf (Germania), impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana il Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale di Pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series e di fondamentale importanza in quanto valida come ultima chiamata per le Olimpiadi di Pechino 2022. dopo lo short maschile che ha visto imporsi lo statunitense Vincent Zhou, a scendere sul ghiaccio tedesco per disputare il segmento più breve sono stati gli atleti delle coppie. Una prova certamente combattuta quella andata in scena nel primo pomeriggio di giovedì 23 settembre, con la bellezza di ben quattro coppie raccolte nell’arco di soli sei punti. Al comando provvisorio si sono piazzati di misura i ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Proseguono le gare alla l’Eissportzentrum di Oberstdorf (Germania), impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana il Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale diinserita nel circuito ISU Challenger Series e di fondamentale importanza in quanto valida come ultima chiamata per le Olimpiadi di Pechino 2022.lomaschile che ha visto imporsi lo statunitense Vincent Zhou, a scendere sul ghiaccio tedesco per disputare il segmento più breve sono stati gli atleti. Una prova certamente combattuta quella andata in scena nel primo pomeriggio di giovedì 23 settembre, con la bellezza di ben quattroraccolte nell’arco di soli sei punti. Al comando provvisorio si sono piazzati di misura i ...

