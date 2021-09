Napoli, Insigne: «Squadra vera. Ora testa alla prossima partita» – FOTO (Di giovedì 23 settembre 2021) Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha commentato la vittoria dei partenopei contro la Sampdoria Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha commentato la vittoria dei partenopei contro la Sampdoria, che lo ha visto protagonista con due assist. «Da Squadra!!! vera!!! testa alla prossima… FORZA Napoli SEMRPE», questo il commento del numero 24 azzurro su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorInsigneofficial) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Lorenzo, attaccante e capitano del, ha commentato la vittoria dei partenopei contro la Sampdoria Lorenzo, attaccante e capitano del, ha commentato la vittoria dei partenopei contro la Sampdoria, che lo ha visto protagonista con due assist. «Da!!!!!!… FORZASEMRPE», questo il commento del numero 24 azzurro su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo(@lorofficial) L'articolo proviene da Calcio News 24.

