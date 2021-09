Morgane Detective geniale: Trama del 28 con una scoperta shock (Di giovedì 23 settembre 2021) Arrivano le anticipazioni di Morgane Detective geniale. Ecco la Trama del 28 settembre: ci sarà una scoperta shock Il 28 settembre torna Morgane Detective geniale. Arrivano le anticipazioni della serie che svelano una Trama avvincente e dai retroscena incredibili. L’apprezzatissima serie tv francese con protagonista Audrey Fleurot ritorna martedì 28 su Rai Uno. Le indiscrezioni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 23 settembre 2021) Arrivano le anticipazioni di. Ecco ladel 28 settembre: ci sarà unaIl 28 settembre torna. Arrivano le anticipazioni della serie che svelano unaavvincente e dai retroscena incredibili. L’apprezzatissima serie tv francese con protagonista Audrey Fleurot ritorna martedì 28 su Rai Uno. Le indiscrezioni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

perochan : Morgane detective geniale sembra un gran paciugo tra Sherlock, Una mamma per amica e tutto quello che ci sta in mez… - paolo_r_2012 : RT @CleliaMussari: @anna21430786 @paolo_r_2012 @alecattelan @RaiUno Capisco, solo che “Morgane - detective geniale” è una serie francese ac… - CleliaMussari : @anna21430786 @paolo_r_2012 @alecattelan @RaiUno Capisco, solo che “Morgane - detective geniale” è una serie france… - ambre_mediaplus : RT @RaiUno: ?? La 2ª puntata di '#Morgane - Detective geniale' è in onda su Rai1 e RaiPlay: - goldenvhidstan : morgane detective geniale è una serie tv pazzesca, io completamente innamorata -