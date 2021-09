La Uefa raddoppia i premi degli Europei femminili Ma il gap con gli uomini resta incolmabile

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il Comitato Esecutivoha approvato un aumento deidistribuiti alle squadreche parteciperanno alla fase finale del Campionato Europeo, in programma in Inghilterra nell’estate 2022. Le 16 squadre qualificate si divideranno un totale di 16 milioni di euro, il doppio8 milioni di euro distribuiti aWomen’s Euro 2017 in Olanda. Cifre che nulla hanno a che vedere con quelle previste per le squadre maschili. Il montedistribuito tra le nazionali che hanno partecipato ad Euro 2020 si attesta infatti a 331 milioni di euro. In aumento rispetto al 2016, quando erano stati 301 milioni. Come funziona ilo Il meccanismo prevede la distribuzione di uno garantito per ogni squadra, in aggiunta ad alcuni bonus ...

La maggiorazione dei premi e il programma benefit - spiega l'organo di governo del calcio europeo - sono iniziative importanti della strategia TimeForAction della, che garantisce una ...Laha deciso di raddoppiare i premi per Federazioni e club in vista del prossimo Europeo Femminile. Le cifre Laha deciso di raddoppiare i premi per Federazioni e club in vista del prossimo Europeo Femminile. La decisione è stata presa dopo il Comitato Esecutivo svoltosi ieri a Chisinau, in Moldavia. Le 16 ...Il Comitato Esecutivo della Uefa ha approvato un aumento dei premi alle nazionali che parteciperanno al prossimo Europeo: si passa da 8 a 16 milioni ...La UEFA ha deciso di raddoppiare i premi per Federazioni e club in vista del prossimo Europeo Femminile. Le cifre La UEFA ha deciso di raddoppiare i premi per Federazioni e club in vista del prossimo ...