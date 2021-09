Ilary Blasi, ‘il mio addio alla conduzione tv’: cosa ha dichiarato sul programma in prima serata e sul suo futuro (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilary Blasi è attualmente impegnata nella conduzione del celebrity show Star in the Star, in onda tutti i giovedì sera su Canale 5. LEGGI ANCHE:– Star in the star su Canale 5: cambia il gioco. cosa non vedremo più in trasmissione. Ecco le novità della seconda puntata Intervistata da Chi Magazine, la conduttrice ha parlato della sua carriera e di un futuro lontano dalla televisione che non vede poi così lontano. “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni Negli ultimi anni riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Mi piacerebbe mettermi dietro le quinte” ha spiegato Ilary Blasi. Intanto Star in the Star prosegue, nonostante il debutto abbia fatto ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 settembre 2021)è attualmente impegnata nelladel celebrity show Star in the Star, in onda tutti i giovedì sera su Canale 5. LEGGI ANCHE:– Star in the star su Canale 5: cambia il gioco.non vedremo più in trasmissione. Ecco le novità della seconda puntata Intervistata da Chi Magazine, la conduttrice ha parlato della sua carriera e di unlontano dtelevisione che non vede poi così lontano. “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni Negli ultimi anni riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Mi piacerebbe mettermi dietro le quinte” ha spiegato. Intanto Star in the Star prosegue, nonostante il debutto abbia fatto ...

