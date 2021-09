Il G20 Empower presenta il primo manuale internazionale per promuovere la leadership femminile (Di giovedì 23 settembre 2021) (Roma, 23 settembre 2021) - Paola Mascaro, Chair G20 Empower: “Oltre 150 buone pratiche per realizzare il cambiamento, ora non abbiamo più scuse” Roma, 23 settembre 2021 – Il G20 Empower, l'alleanza internazionale che riunisce i rappresentanti del settore privato e le controparti governative con l'obiettivo di promuovere la leadership femminile, ha presentato il risultato dei lavori realizzati nell'anno di Presidenza italiana. Il lavoro svolto dal gruppo è stato raccolto nel G20 Empower Playbook 2021, un documento pragmatico unico nel suo genere, realizzato in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG), che raggruppa oltre 150 esperienze di aziende e organizzazioni di 23 diversi paesi per promuovere l'avanzamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) (Roma, 23 settembre 2021) - Paola Mascaro, Chair G20: “Oltre 150 buone pratiche per realizzare il cambiamento, ora non abbiamo più scuse” Roma, 23 settembre 2021 – Il G20, l'alleanzache riunisce i rapnti del settore privato e le controparti governative con l'obiettivo dila, hato il risultato dei lavori realizzati nell'anno di Presidenza italiana. Il lavoro svolto dal gruppo è stato raccolto nel G20Playbook 2021, un documento pragmatico unico nel suo genere, realizzato in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG), che raggruppa oltre 150 esperienze di aziende e organizzazioni di 23 diversi paesi perl'avanzamento ...

