Governo | Draghi | ' impegnati su ricerca | investimenti su filiera micro elettronica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Dalla fine del 2020, la domanda di semiconduttori supera la capacità produttiva mondiale. L'aumento delle vendite die la crescente incidenza di queste componenti nell'industria automobilistica hanno provocato gravi carenze che non sono destinate a attenuarsi. L'importanza dei semiconduttori aumenterà infatti con la digitalizzazione e la mobilità elettrica".?Lo ha detto il premier Marioall'assemblea di Confindustria. "Ilha in programma importantinella. Proprio questo mese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione fondi alle imprese del settore per oltre 700 milioni, a cui si aggiungono quelli del Pnrr. Siamoa sostenere la ...