Giustizia | con 177 sì il Senato approva la riforma penale

Advertising

elio_vito : Ci sono state due fiducie oggi, ce ne saranno cinque in questa settimana, tra Camera e Senato, su green pass e gius… - matteosalvinimi : Totale solidarietà, amicizia e vicinanza, mia e della Lega, a @berlusconi, uomo di Stato vittima di accanimento giu… - bendellavedova : Le 500mila firme per il #referendumcannabis sono un risultato straordinario. USA e Canada dimostrano che legalizzar… - Namast70961553 : RT @LucillaMasini: Riforma della giustizia. In Senato Renzi ha attaccato la magistratura. Renzi chi, quello con mezza famiglia inquisita, a… - itsaudade : RT @catirafaella: Sulla giustizia in pochissimi hanno il coraggio di esporsi con coraggio e chiarezza senza risparmiare critiche a nessuno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia con

Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati punitipena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.Il Senato ha approvato la riforma del processo penale177 sì, 24 no nel testo già licenziato dalla Camera, che quindi è legge. L'approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, sono tra le condizioni poste dall'Ue per ...BELLINZONA - Nel corso dell’annuale incontro organizzato dal Dipartimento delle istituzioni con i Giudici di pace e i Giudici di pace supplenti, svoltosi a inizio settembre, è stato presentato il nuov ...In Gazzetta ufficiale il ricorso alla Corte costituzionale della Provincia di Bolzano per annullare il 'no' del Garante per la privacy al Corona-pass, che dal 1° luglio sarebbe stato obbligatorio per ...