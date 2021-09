Gimbe: 'È a rischio l'obiettivo della presenza al 100% a scuola' (Di giovedì 23 settembre 2021) "L'obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso come dimostra il numero di classi e studenti già in quarantena. È una strategia molto ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) "L'del governo di garantire lainalrischia di essere fortemente disatteso come dimostra il numero di classi e studenti già in quarantena. È una strategia molto ...

