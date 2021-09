Genoa | ora è ufficiale | 777 Partners nuovo proprietario del club

(Di giovedì 23 settembre 2021) 777è ildel: l’annunciodelrossoblù dopo il closing che pone fine all’era Preziosi «777, una società di investimenti alternativi con sede a Miami, ha acquisito la proprietà delCricket and Football, ilpiù antico d’Italia. IlC.F.C. (“”), che gioca nella prestigiosa Serie A italiana, è stato fondato nel 1893 e ha vinto il campionato italiano nove volte. Ilgruppoche acquisterà il 99,9% del capitale sociale delverseràcapitale nele si assumerà alcune passività correlate. 777 ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA, ENRICO PREZIOSI CEDE LA SOCIETÀ FIRMATO ACCORDO COL FONDO AMERICANO 777 PARTNERS #SkySport #Genoa - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UFFICIALE, IL GENOA CEDUTO A 777 PARTNERS Il fondo americano acquisisce maggioranza del club lig… - sportli26181512 : Genoa, ora è ufficiale: 777 Partners è il nuovo proprietario del club: La società statunitense acquisterà il 99,9%… - sportli26181512 : Genoa, ora è UFFICIALE: 777 Partners è il nuovo proprietario. Preziosi resta nel consiglio di amministrazione: Ora… - cmdotcom : #Genoa, ora è UFFICIALE: #777Partners è il nuovo proprietario. #Preziosi resta nel consiglio di amministrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa ora

IlC. F. C. (""), che gioca nella prestigiosa ...Avevo sempre detto che avrei lasciato ilsolo a una nuova proprietà forte e affidabile e lo lascio nelle mani di 777 Partners. A loro, cheguideranno il club più antico d'Italia, auguro il ...GENOVA - Il Genoa cambia padrone. 777 Partners, una società di investimenti alternativi con sede a Miami, ha acquisito la proprietà del Genoa Cricket and Football Club, il club più antico d’Italia. Il ...777 Partners, una società di investimenti alternativi con sede a Miami, ha acquisito la proprietà del Genoa Cricket and Football Club, il club più antico d’Italia. Il Genoa C.F.C. (“Genoa”), che gioca ...