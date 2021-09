Francia, cala fiducia imprese manifatturiere a settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Peggiora la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 106 punti dai 110 precedenti e contro i 109 attesi dagli analisti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi sale a 110 punti da 109. Il clima nel commercio al dettaglio frena a 106 punti da 109. Il sentiment complessivo delle imprese si deteriora a 106 punti dai 110 precedenti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sale leggermente a 111 punti da 110. (Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Peggiora ladellefrancesi nel mese di. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 106 punti dai 110 precedenti e contro i 109 attesi dagli analisti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi sale a 110 punti da 109. Il clima nel commercio al dettaglio frena a 106 punti da 109. Il sentiment complessivo dellesi deteriora a 106 punti dai 110 precedenti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sale leggermente a 111 punti da 110. (Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)

