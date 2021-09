Fino all'ultimo battito, la fiction con Marco Bocci e Violante Placido da stasera su Rai1 (Di giovedì 23 settembre 2021) Debutta stasera su Rai1 alle 21:25 Fino all'ultimo battito, la fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero: la trama della prima puntata. Si chiama Fino all'ultimo battito ed è la fiction che prende il via stasera su Rai1 alle 21:25. Coprodotta da Rai fiction - Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, nel cast della serie ci sono Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) Debuttasualle 21:25all', lacone Bianca Guaccero: la trama della prima puntata. Si chiamaall'ed è lache prende il viasualle 21:25. Coprodotta da Rai- Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, nel cast della serie ci sono, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e ...

