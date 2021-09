FIFA 22: Come collegare gli account di Twitch ed EA Sports per riscattare i premi (Di giovedì 23 settembre 2021) EA Sports, tramite il sito ufficiale, ha divulgato la guida per poter collegare gli account EA Sports e gli account Twitch. Collegando i due account potrete riscattare dei premi che la software house canadese smisterà durante gli eventi della nuova stagione di FIFA 22. Come posso ottenere i premi? Prima collega il tuo account Twitch a l‘account EA. Poi guarda lo streaming ufficiale di EA su Twitch durante gli eventi idonei di EA Sports FIFA. Grazie ai Twitch Drop avrai la possibilità di ricevere premi non scambiabili in FUT. Ecco quello ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 23 settembre 2021) EA, tramite il sito ufficiale, ha divulgato la guida per potergliEAe gli. Collegando i duepotretedeiche la software house canadese smisterà durante gli eventi della nuova stagione di22.posso ottenere i? Prima collega il tuoa l‘EA. Poi guarda lo streaming ufficiale di EA sudurante gli eventi idonei di EA. Grazie aiDrop avrai la possibilità di riceverenon scambiabili in FUT. Ecco quello ...

