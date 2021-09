Falsi incidenti stradali, traumi su 11enne per il risarcimento: 6 arresti nel Casertano (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si sono spinti, addirittura, a coinvolgere minorenni per rendere credibili i loro Falsi incidenti stradali, finalizzati ad ottenere cospicui risarcimenti, come nel caso di un ragazzo di 11 anni, a cui tre persone – tra cui la madre – hanno provocato appositamente traumi al viso, al labbro, allo zigomo e agli incisivi. Denunciavano alle assicurazioni Falsi incidenti stradali, almeno quindici gli episodi accertati, producendo referti medici non veritieri, e non esitando a provocare lesioni alle false vittime degli incidenti per poter raggirare i medici, come è accaduto ad un ragazzo di 11 anni, picchiato con la complicità della madre, che voleva intascare il risarcimento dall’assicurazione. E’ ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si sono spinti, addirittura, a coinvolgere minorenni per rendere credibili i loro, finalizzati ad ottenere cospicui risarcimenti, come nel caso di un ragazzo di 11 anni, a cui tre persone – tra cui la madre – hanno provocato appositamenteal viso, al labbro, allo zigomo e agli incisivi. Denunciavano alle assicurazioni, almeno quindici gli episodi accertati, producendo referti medici non veritieri, e non esitando a provocare lesioni alle false vittime degliper poter raggirare i medici, come è accaduto ad un ragazzo di 11 anni, picchiato con la complicità della madre, che voleva intascare ildall’assicurazione. E’ ...

