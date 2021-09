Dopo la pandemia | la vita notturna milanese è sempre più culturale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 settembre 2021) Milano è tante cose, e sicuramente anche divertimento: la cultura del clubbing è profondamente connessa al tessuto sociale, economico edella città. La storia di Milano è intrisa dell’influenza di club come il Plastic, l’Hollywood o il Rolling Stone: propulsori di una coolness di stampo newyorkese, ma anche laboratori di creatività. Non tutti sono sopravvissuti al nuovo millennio, e per la maggior parte si sono già dovuti trasformare per continuare a essere appealing per le nuove generazioni, ma su una cosa sonorimasti granitici: in questi luoghi sacri del divertimento si èballato fino all’alba. La crescita della scena musicale e della movidaha anche coinciso con il progredire della città, diventata la capitale italiana dell’inclusività anche grazie alla scena ...