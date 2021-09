Don Francesco Spagnesi: “Ho iniziato a drogarmi 10 anni fa, allora è iniziato il calvario” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il vortice della droga mi ha inghiottito, mi ha spinto a mentire”, lo dice in lacrime davanti ai suoi avvocati Don Francesco Spagnesi, il giovane parroco che chiedeva soldi ai fedeli per organizzare festini a base di cocaina e droga dello stupro. Ha ripulito il contro da 200mila euro della parrocchia in un anno, e non gli bastava. E ai partecipanti delle sue feste hot non diceva di essere sieropositivo all’Aids: “Non ho detto niente — le parole di Spagnesi riportate dal Corriere della Sera — perché ero in cura, prendevo dei medicinali anti virali e dunque non ero contagioso anche se per alcuni mesi ho interrotta la terapia”. Ma, fa sapere l’avvocato Febbo “non era contagioso perché l’effetto immunizzante cessa soltanto dopo diversi mesi”. Il vortice della droga si è preso un parroco colto e devoto e lo ha trasformato in un uomo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il vortice della droga mi ha inghiottito, mi ha spinto a mentire”, lo dice in lacrime davanti ai suoi avvocati Don, il giovane parroco che chiedeva soldi ai fedeli per organizzare festini a base di cocaina e droga dello stupro. Ha ripulito il contro da 200mila euro della parrocchia in un anno, e non gli bastava. E ai partecipanti delle sue feste hot non diceva di essere sieropositivo all’Aids: “Non ho detto niente — le parole diriportate dal Corriere della Sera — perché ero in cura, prendevo dei medicinali anti virali e dunque non ero contagioso anche se per alcuni mesi ho interrotta la terapia”. Ma, fa sapere l’avvocato Febbo “non era contagioso perché l’effetto immunizzante cessa soltanto dopo diversi mesi”. Il vortice della droga si è preso un parroco colto e devoto e lo ha trasformato in un uomo ...

