Dai 10 ai 240 metri quadri, a Udine arrivano cinque nuove piazzole ecologiche

Ultime Notizie dalla rete : Dai 240 Dai 10 ai 240 metri quadri, a Udine arrivano cinque nuove piazzole ecologiche In via Malborghetto 58 ci sono tre grandi complessi residenziali: sorgerà un'isola di 32 metri quadrati con cassonetti carrellati da 1100 e 240 litri. In via Marco Antonio Fiduccio l'area sarà di 24 ...

Nuova vita per l'ex manicomio di Sant'Osvaldo a Udine, pronti 25 milioni

In via Malborghetto 58 ci sono tre grandi complessi residenziali: sorgerà un'isola di 32 metri quadrati con cassonetti carrellati da 1100 elitri. In via Marco Antonio Fiduccio l'area sarà di 24