Ciclismo | Eddy Merckx | “Il Belgio non doveva convocare Remco Evenepoel”

(Di giovedì 23 settembre 2021)è uno degli uomini più attesi nella prova in linea dei Mondiali di. Il Deceuninck-QuickStep ha già comunicato che lavorerà per il proprio capitano, Wout Van Aert, ma è chiaro che potrebbe essere una pedina importante per ilper sparigliare le carte e rendere la gara con un copione diverso. La convocazione diha suscitato comunque qualche polemica ine uno dei primi a criticare la scelta del CT Sven Vanthourenhout è stato, leggenda delbelga e mondiale. Il Cannibale in un’intervista a La Dernière Heure ha detto apertamente che avrebbe portato Philippe Gilbert al posto di, considerando quest’ultimo un ciclista che corre solo per sè. Queste le ...

... consolazione per Alec Segaert , bronzo, a 29' dalla vetta, mentre Cian Uijtdebroeks è addirittura sesto, preceduto dal danese Carl - Frederik Bévort e dal francesele Huitouze.Gustav Wang vince la cronometro maschile junior dei Mondiali delle Fiandre 2021 disu strada. Il danese stacca nettamente tutti gli avversari, merito soprattutto di una ...(Den) +30.00Le ...Il Cannibale scuote la vigilia della prova in linea élite attaccando il ct Vanthourenhout: Se ha scelto Van Aert come capitano unico non bisognava convocare Evenepoel che corre solo per sé.Cinque centesimi, un battito di ciglia: quanto basta all’Italia per centrare il bronzo nella staffetta mista ai mondiali di ciclismo in Belgio. A incassare la beffa è la Svizzera, che resta ai piedi d ...