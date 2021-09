Caso Maignan | Juve bandisce tifoso da Stadium prima del Daspo

(Di giovedì 23 settembre 2021) Non potrà entrare allo stadio, giàdi ricevere il, ildellantus denunciato per istigazione all’odio razziale per gli insulti al portiere del Milan Mike. La sanzione per la violazione del regolamento dell’impianto sportivo, l’Allianz, prevede chentus vieti autonomamente l’ingresso al. L’uomo, operaio di Rovigo, è stato denunciato L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Caso Maignan

Ennesimodi insulti razzisti, questa volta prima della partita Juventus - Milan. Insulti razzisti controprima di Juve - Milan Purtroppo è risaputo, all'ignoranza non c'è mai fine però, essendo ...Pugno duro per le offese razzisti. Nel calcio e nella società italiana qualcosa cominciaa a muoversi. Nel corso della gara tra Juventus e Milan di campionato, il portiere rossonero era stato oggetto ...Non potrà entrare allo stadio, già prima di ricevere il Daspo, il tifoso della Juventus denunciato per istigazione all’odio razziale per gli insulti al portiere del Milan Mike Maignan. La sanzione per ...All'indomani del caso Maignan (il portiere rossonero è stato vittima di beceri insulti razzisti prima della partita contro la Juve) il Milan ha pubblicato un video per dire no a qualunque forma di dis ...