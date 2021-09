Barbara D’Urso, l’amore con Zangrillo è già finito? L’indiscrezione (Di giovedì 23 settembre 2021) Una nuova indiscrezione su Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo vede i due già al capolinea dopo una lite nel centro della città. Una lite degenerata sarebbe il motivo del fine… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 23 settembre 2021) Una nuova indiscrezione sue Francescovede i due già al capolinea dopo una lite nel centro della città. Una lite degenerata sarebbe il motivo del fine… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Barbara d’Urso rinuncia Alberto Matano: “Perche?” - cosa è successo - #Barbara #d’Urso #rinuncia #Alberto… - blogtivvu : Manila Nazzaro difende Elisabetta Gregoraci al GF Vip e cita Barbara d’Urso – VIDEO - rossonero_fede : @sha1779 @MrHeisenberg78 @Bianchina_Balti se non sono di uomini e donne o da barbara d'urso @MrHeisenberg78 non le guarda neanche! ahahahah - bubinoblog : ALBERTO MATANO: PERCHÈ BARBARA D'URSO HA RINUNCIATO ALLA SUA IMPRONTA UNICA? - 8valepaz8 : Non sto dicendo che sei falsa, dico solo che hai la faccia di barbara d'urso -