Aumento bollette luce e gas, Draghi annuncia misure di sostegno per 3 miliardi (Di giovedì 23 settembre 2021) L'Aumento delle bollette di luce e gas è sotto la lente d'ingrandimento di Mario Draghi e del suo governo. L'obiettivo è mettere in campo misure contenitive al più presto possibile. Lo ha confermato lo stesso premier, intervenendo all'Assemblea di Confindustria il 23 settembre 2021. In un passaggio il presidente del Consiglio ha specificato come nella stessa giornata fosse stato previsto di discutere del tema nel Cdm, con il varo delle misure a sgravare famiglie e imprese dal peso economico dei rincari. Aumento bollette luce e gas, le prospettive confermate da Mario Draghi Nel corso del suo intervento il premier ha confermato gli scenari che erano già stati prospettati nei giorni scorsi. ...

EnricoLetta : Questo aumento delle #bollette è assolutamente eccessivo, qualunque siano le ragioni globali che lo provocano. Ci v… - petergomezblog : Spagna, la ricetta di Sanchez per contrastare l’aumento delle bollette: meno utili per i grandi produttori e impost… - matteosalvinimi : Mentre la sinistra parla di Ius Soli e Ddl Zan, la Lega parla di evitare l’aumento delle tasse nelle bollette e di… - Michele_Anzaldi : Grazie al presidente Draghi arriva una risposta tempestiva e concreta per bloccare il maxi aumento delle bollette:… - carutig : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: il governo adotti il prima possibile il decreto per ridurre l'impatto dell'aumento delle bollette sui… -