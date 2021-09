Antonucci | la rinascita si chiama Cittadella

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 24 settembre 2021) Mirkoè stato uno dei colpi più importanti delnell’ultima sessione di mercato. Operazione a titolo definitivo, Il classe 1999 lascia la Roma e si avvia a un nuovo ciclo. Le sue qualità sono fuori discussione, l’impatto con il club veneto è stato buono, ulteriore conferma che ilcrede e non poco nei ragazzi di qualità.aveva solo bisogno di una certa stabilità dopo essere andato spesso in prestito e tornato a casa madre. Non ha rivincite da consumare, in fondo chiede solo di giocare con una certa continuità e la Serie B di quest’anno sembra fatta apposta per esaltare i giovani in carriera. Ladiriparte da, all’interno di un campionato tutto da seguire. Foto: sito Salernitana L'articolo ...