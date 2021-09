Anna Wintour fa lezione in Bocconi (Di giovedì 23 settembre 2021) Il colpo di scena arriva alla fine. Quando Anna Wintour, Chief Content Officer Condé Nast e Global Editorial Director of Vogue, ospite nell’aula magna della Bocconi di Milano, assieme Edward Enninful, Editor in chief British Vogue e European Editorial Director Vogue, Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italy e European Editorial Director Vanity Fair, e Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, per una lezione sull’editoria, scende tra gli studenti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Il colpo di scena arriva alla fine. Quando Anna Wintour, Chief Content Officer Condé Nast e Global Editorial Director of Vogue, ospite nell’aula magna della Bocconi di Milano, assieme Edward Enninful, Editor in chief British Vogue e European Editorial Director Vogue, Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italy e European Editorial Director Vanity Fair, e Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, per una lezione sull’editoria, scende tra gli studenti.

Advertising

notordinarylog : @ninettamia_ Non io che ho scambiato la Tatangelo e D’Alessio per Anna Wintour e Gigi Hadid e non riuscivo a capire nulla - eeurus_ : Oggi in uni mi è passata davanti Anna Wintour e io ero a tanto così ???? dall’inchinarmi davanti a lei - halal_coochie : @carlhoe_ vai in bocconi c’è anna wintour - Raffi___ : Anna Wintour in Bocconi. Io vestito una merda. - hisworkwife : anna wintour in bocconi e io a casa come sono nera oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Wintour Milano Fashion Week sfilate giorno 1, da Fendi a Cavalli - ... dal flusso evanescente di Del Core (applaudito in prima fila anche da Anna Wintour ), alla donna ribelle di A. C.9 , il brand fondato e diretto da Alfredo Cortese (fresco di capsule collection per ...

Milano fashion week, sfilate, open bar, influencer (e traffico in tilt): il ritorno in grande stile della moda Poi un susseguirsi di celebrità internazionali: la direttrice di Vogue Anna Wintour, l'attrice Jordan Alexander, il blogger Bryanboy e la ballerina Maddie Ziegler. Fra le top model hanno sfilato ...

Anna Wintour fa lezione in Bocconi Vanity Fair Italia Anna Wintour fa lezione in Bocconi La Chief Content Officer Condé Nast e Global Editorial Director of Vogue, ospite nell’aula magna della Bocconi di Milano, assieme Edward Enninful, Editor in chief British Vogue e European Editorial Di ...

Milano Fashion Week Primavera Estate 2022: i protagonisti del giorno 1 T orna la Milano Fashion Week, con un’edizione post pandemia per la Primavera Estate 2022 che vede in calendario tante sfilate dal vivo, presentazioni e progetti online sulla piattaforma di Camera Mod ...

... dal flusso evanescente di Del Core (applaudito in prima fila anche da), alla donna ribelle di A. C.9 , il brand fondato e diretto da Alfredo Cortese (fresco di capsule collection per ...Poi un susseguirsi di celebrità internazionali: la direttrice di Vogue, l'attrice Jordan Alexander, il blogger Bryanboy e la ballerina Maddie Ziegler. Fra le top model hanno sfilato ...La Chief Content Officer Condé Nast e Global Editorial Director of Vogue, ospite nell’aula magna della Bocconi di Milano, assieme Edward Enninful, Editor in chief British Vogue e European Editorial Di ...T orna la Milano Fashion Week, con un’edizione post pandemia per la Primavera Estate 2022 che vede in calendario tante sfilate dal vivo, presentazioni e progetti online sulla piattaforma di Camera Mod ...