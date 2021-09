Al via la somministrazione delle terze dosi (Di giovedì 23 settembre 2021) di Monica De Santis L’Asl Salerno ha avviato le attività di somministrazione delle dosi “addizionali”, dopo 28 giorni, e delle dosi “booster”, che si somministrano a distanza di sei mesi dall’ultima somministrazione. Lo ha annunciato ieri mattina il referente per l’emergenza Covid dell’Asl di?Salerno, Arcangelo Saggese. L’Asl fa sapere che per la somministrazione delle dosi addizionali si stanno privilegiando i pazienti dializzati, tra quelli immunodepressi. Pertanto chiunque si ritrovi nella predetta tipologie, e più in generale chiunque rientri nelle 10 categorie indicate dalla Circolare Ministeriale (persone che hanno subito untrapianto, in attesa di trapianto, affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche, immunodepressi, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 23 settembre 2021) di Monica De Santis L’Asl Salerno ha avviato le attività di“addizionali”, dopo 28 giorni, e“booster”, che si somministrano a distanza di sei mesi dall’ultima. Lo ha annunciato ieri mattina il referente per l’emergenza Covid dell’Asl di?Salerno, Arcangelo Saggese. L’Asl fa sapere che per laaddizionali si stanno privilegiando i pazienti dializzati, tra quelli immunodepressi. Pertanto chiunque si ritrovi nella predetta tipologie, e più in generale chiunque rientri nelle 10 categorie indicate dalla Circolare Ministeriale (persone che hanno subito untrapianto, in attesa di trapianto, affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche, immunodepressi, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - lovelyanimehd : Ovaleap® 900 UI: preparazione e somministrazione del farmaco. Instituto ... - fundaroantonio : Somministrazione farmaci salva vita a scuola: circolare e allegati - Orizzonte Scuola Notizie - PiuValliTV : VACCINI: VIA ALLA TERZA FASE Da questo lunedì 20 settembre ha preso il via, anche nel territorio dell'ATS della m… - SabrinaSachy : RT @1960michele: Sospensione immediata del lavoratore senza certificato - -

Ultime Notizie dalla rete : via somministrazione L'offensiva di pediatri e virologi: "Vanno vaccinati pure i bambini" In attesa che arrivi il via libera ufficiale delle agenzie del farmaco americana ed europea alla somministrazione del vaccino anti - Covid nella fascia d'età tra i 5 e gli undici anni, aumenta la pressione degli addetti ai ...

Vaccini e ambiente: terreno di scontro, confronto, collaborazione tra Usa e Cina? ...significa limitare in modo significativo il finanziamento delle centrali a carbone nei paesi in via ...e lo stanziamento di 370 milioni di dollari per coprire i costi della loro somministrazione. In ...

Al via somministrazione della terza dose in E-R Agenzia ANSA Terza dose di Vaccino, al via le prenotazioni per 35mila Liguri GENOVA - Al via dalle ore 23 di oggi giovedì 23 settembre le prenotazioni in Liguria per la terza dose di vaccino Covid. In tutto sono circa 35mila i liguri che possono richiedere la somministrazione.

Covid, negli Usa via libera dell’Fda alla terza dose di vaccino Pfizer dai 65 anni in su Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, negli Usa via libera dell’Fda alla terza dose di vaccino Pfizer dai 65 anni in su ...

In attesa che arrivi illibera ufficiale delle agenzie del farmaco americana ed europea alladel vaccino anti - Covid nella fascia d'età tra i 5 e gli undici anni, aumenta la pressione degli addetti ai ......significa limitare in modo significativo il finanziamento delle centrali a carbone nei paesi in...e lo stanziamento di 370 milioni di dollari per coprire i costi della loro. In ...GENOVA - Al via dalle ore 23 di oggi giovedì 23 settembre le prenotazioni in Liguria per la terza dose di vaccino Covid. In tutto sono circa 35mila i liguri che possono richiedere la somministrazione.Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, negli Usa via libera dell’Fda alla terza dose di vaccino Pfizer dai 65 anni in su ...