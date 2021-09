Virgin River, Netflix annuncia la quarta e quinta stagione: le date di uscita (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ieri, lunedì 20 settembre, Netflix ha annunciato l’uscita della quarta e quinta stagione della serie Virgin River: i dettagli Virgin River (Fonte: Instagram)Netflix, proprio ieri, ha annunciato che sono in corso i lavori per la creazione della quarta e quinta stagione della amatissima serie Virgin River. La serie romantica, ispirata ai libri di Robyn Carr, racconta la storia d’amore di Mel Monroe, interpretata da Alexandra Breckenridge e Martin Henderson. La donna, a seguito di un incidente stradale, ha perso il figlio che portava in grembo e il marito. LEGGI ANCHE —> Da Grande, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ieri, lunedì 20 settembre,hato l’delladella serie: i dettagli(Fonte: Instagram), proprio ieri, hato che sono in corso i lavori per la creazione delladella amatissima serie. La serie romantica, ispirata ai libri di Robyn Carr, racconta la storia d’amore di Mel Monroe, interpretata da Alexandra Breckenridge e Martin Henderson. La donna, a seguito di un incidente stradale, ha perso il figlio che portava in grembo e il marito. LEGGI ANCHE —> Da Grande, ...

