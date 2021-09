Verso il Nobel, c’è anche un italiano in lista: il fisico Giorgio Parisi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fra i ricercatori più citati al mondo per le loro pubblicazioni scientifiche c’è il fisico Giorgio Parisi, classe 1948. È il primo italiano a entrare nella classifica dei cosiddetti ‘cacciatori’ di Nobel. La graduatoria, infatti, è stilata dal Clarivate Citation Laureates, che molti considerano una sorta di anticamera alla vittoria del Premio Nobel. Presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi è professore ordinario di Fisica teorica dell’Università Sapienza di Roma e ricercatore associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Il caso di Capecchi nel 2006 Il Clarivate Citation Laureates lo menziona per “le scoperte rivoluzionarie relative alla cromodinamica quantistica e lo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fra i ricercatori più citati al mondo per le loro pubblicazioni scientifiche c’è il, classe 1948. È il primoa entrare nella classifica dei cosiddetti ‘cacciatori’ di. La graduatoria, infatti, è stilata dal Clarivate Citation Laureates, che molti considerano una sorta di anticamera alla vittoria del Premio. Presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Accademia dei Lincei,è professore ordinario di Fisica teorica dell’Università Sapienza di Roma e ricercatore associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Il caso di Capecchi nel 2006 Il Clarivate Citation Laureates lo menziona per “le scoperte rivoluzionarie relative alla cromodinamica quantistica e lo ...

