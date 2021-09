Vaccini: nuova partnership Ue - Usa, 70% copertura entro 2022 (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Sono felice di annunciare una nuova partnership con gli Stati Uniti per aiutare a vaccinare il mondo. Miriamo a un tasso di vaccinazione globale del 70% entro UNGA 2022": lo scrive su Twitter la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Sono felice di annunciare unacon gli Stati Uniti per aiutare a vaccinare il mondo. Miriamo a un tasso di vaccinazione globale del 70%UNGA": lo scrive su Twitter la ...

Advertising

Nicola23453287 : RT @GioChirilly: Il pubblicista di vaccini si adira perché #NATURASI paga i tamponi ai dipendenti. Ha acquisito una nuova cliente anche per… - maespo69 : RT @ansaeuropa: 'Sono felice di annunciare una nuova partnership con gli Stati Uniti per aiutare a vaccinare il mondo. Miriamo a un tasso d… - ansaeuropa : 'Sono felice di annunciare una nuova partnership con gli Stati Uniti per aiutare a vaccinare il mondo. Miriamo a un… - marco_heffler : @Antonel36628575 @maurorizzi_mr Quindi se servono due dosi potrebbero rendersi necessari due vettori diversi per lo… - mistermeo : RT @byoblu: 'Via i tamponi per avere il green pass'. La nuova finestra di Overton che vuole aprire il mainstream. Ma come mai i dati di con… -