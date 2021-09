Una Vita: scoppia la guerra tra di loro per un motivo particolare (Di mercoledì 22 settembre 2021) Vediamo insieme che cosa succede oggi nell’amata soap opera Una Vita, dove ci sarà una guerra tra due personaggi importanti. scoppia la guerra in casa per uno strano motivoUn nuovo appuntamento ci attende per la soap opera ambientata nella cittadina di Acacias, ovvero Una Vita. Cerchiamo di capire chi si farà la guerra e soprattutto per quale motivo verrà scatenato tutto questo. Iniziamo con il dire che Antonito ha scelto di candidarsi in politica ma con il gruppo dei Conservatori e non con quello Liberale che verrà rappresentato da Ramon. LEGGI ANCHE —> Belen confessa: “Ho fatto un pasticcio, è tutta colpa mia” Quindi avremmo modo di vedere padre e figlio in netta contrapposizione su vari fronti, un vero e proprio conflitto che ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Vediamo insieme che cosa succede oggi nell’amata soap opera Una, dove ci sarà unatra due personaggi importanti.lain casa per uno stranoUn nuovo appuntamento ci attende per la soap opera ambientata nella cittadina di Acacias, ovvero Una. Cerchiamo di capire chi si farà lae soprattutto per qualeverrà scatenato tutto questo. Iniziamo con il dire che Antonito ha scelto di candidarsi in politica ma con il gruppo dei Conservatori e non con quello Liberale che verrà rappresentato da Ramon. LEGGI ANCHE —> Belen confessa: “Ho fatto un pasticcio, è tutta colpa mia” Quindi avremmo modo di vedere padre e figlio in netta contrapposizione su vari fronti, un vero e proprio conflitto che ...

