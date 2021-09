Ue, Papa Francesco: “Non è agenzia per colonizzazioni ideologiche alla moda" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante il recente viaggio "nel cuore dell'Europa ho pensato spesso ai padri dell'Unione europea, come l'hanno pensata, non come un'agenzia per distribuire le colonizzazioni ideologiche alla moda". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale in Aula Paolo VI ripercorrendo la visita apostolica a Budapest e in Slovacchia. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante il recente viaggio "nel cuore dell'Europa ho pensato spesso ai padri dell'Unione europea, come l'hanno pensata, non come un'per distribuire le". Lo ha dettonell'udienza generale in Aula Paolo VI ripercorrendo la visita apostolica a Budapest e in Slovacchia.

