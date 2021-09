Terremoto in Australia, edifici distrutti a Melbourne | video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita a Melbourne, in Australia, ed in molte altre zone adiacenti. Centinaia le persone scese in strada in preda al panico. Il video mostra i danni causati dal violento sisma che ha fatto crollare parzialmente alcuni edifici della città. Il Terremoto e' stato avvertito anche a Sydney, nella regione del New South Wales. Ci sono segnalazioni di danni a edifici anche nello stato del Victoria. Guarda tutti i video Canarie, il vulcano Cumbre Vieja si risveglia dopo 50 anni video Uno dei vulcani del parco nazionale di Cumbre Vieja, sull'isola di La ...Messico, le luci sismiche illuminano il cielo durante il Terremoto video Uno spettacolo inusuale ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una forte scossa diè stata avvertita a, in, ed in molte altre zone adiacenti. Centinaia le persone scese in strada in preda al panico. Ilmostra i danni causati dal violento sisma che ha fatto crollare parzialmente alcunidella città. Ile' stato avvertito anche a Sydney, nella regione del New South Wales. Ci sono segnalazioni di danni aanche nello stato del Victoria. Guarda tutti iCanarie, il vulcano Cumbre Vieja si risveglia dopo 50 anniUno dei vulcani del parco nazionale di Cumbre Vieja, sull'isola di La ...Messico, le luci sismiche illuminano il cielo durante ilUno spettacolo inusuale ...

Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato nella notte, nella zona sudorientale dell'Australia. Alcune person… - RaiNews : Magnitudo 5.8: avvertita anche a Sydney - Radio1Rai : ??#Australia Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato nella zona sud-orientale del Paese. In seguito alla sc… - CresciniLucian1 : FORTE TERREMOTO IN AUSTRALIA TERREMOTO MAGNITUDO 5.9: GRAVI DANNI AGLI EDIFICI E PAURA PER LA POPOLAZ...… - rosatoeu : Terremoto in Australia, il momento della scossa: il sisma sorprende gli sciatori. Nelle immagini delle telecamere a… -