Spese per la campagna elettorale, Lo Russo e Damilano sul podio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non è medaglia d’oro ma è podio comunque per i due candidati sindaci di Torino, Stefano Lo Russo e Paolo Damilano nella classifica dei più spendaccioni. A pubblicare l’inchiesta Il Fatto Quotidiano che analizza le Spese della campagna elettorale dei candidati ai Comuni chiamati al voto il prossimo 3 e 4 ottobre.Dai risultati i due principali aspiranti alla Sala Rossa risultano tra quello che più hanno investito forse anche per l’incertezza di una campagna elettorale che lo vede rincorrersi con scarti risicati nei sondaggi.In testa alla classifica in realtà si trova il candidato del centrodestra a Milano, Luca Bernardo che avrebbe speso oltre 800 mila euro. E pensare che nei giorni scorsi era comparso su tutti i giornali non per la pubblicità acquistata ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non è medaglia d’oro ma ècomunque per i due candidati sindaci di Torino, Stefano Loe Paolonella classifica dei più spendaccioni. A pubblicare l’inchiesta Il Fatto Quotidiano che analizza ledelladei candidati ai Comuni chiamati al voto il prossimo 3 e 4 ottobre.Dai risultati i due principali aspiranti alla Sala Rossa risultano tra quello che più hanno investito forse anche per l’incertezza di unache lo vede rincorrersi con scarti risicati nei sondaggi.In testa alla classifica in realtà si trova il candidato del centrodestra a Milano, Luca Bernardo che avrebbe speso oltre 800 mila euro. E pensare che nei giorni scorsi era comparso su tutti i giornali non per la pubblicità acquistata ...

