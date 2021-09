Serie B, tris del Perugia: Cremonese annichilita 3-0 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un super Perugia fa la voce grossa e vince a Cremona per 3-0. Gara sempre in controllo della compagine umbra, che passa in vantaggio al 14? con Lisi. Il raddoppio al 29? con Zanandrea. Lo stesso Zanandrea rischia di far riaprire la gara facendosi espellere. Nella ripresa, la Cremonese prova a rientrare ma all’80’ Kouan fa calare il sipario sul match. Perugia che con questi 3 punti sale a 8 punti. Resta a 9 la Cremonese. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un superfa la voce grossa e vince a Cremona per 3-0. Gara sempre in controllo della compagine umbra, che passa in vantaggio al 14? con Lisi. Il raddoppio al 29? con Zanandrea. Lo stesso Zanandrea rischia di far riaprire la gara facendosi espellere. Nella ripresa, laprova a rientrare ma all’80’ Kouan fa calare il sipario sul match.che con questi 3 punti sale a 8 punti. Resta a 9 la. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

