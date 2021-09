Scuola: Garante minori (Trento), 'è allarme, privacy studenti spesso violata da prof' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Fabio Biasi, Garante dei diritti dei minori, consiglio della provincia autonoma di Trento, ha espresso ai dirigenti scolastici della provincia ed alla sovrintendenza scolastica "viva preoccupazione" per le "numerose segnalazioni di genitori, con figli minori frequentanti istituti scolastici trentini" "in ordine a comportamenti da parte del personale docente, concernenti iniziative di contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2". In particolare "pressioni più o meno esplicite nei confronti di studenti non vaccinati anche in relazione - rimarca il Garante - alle linee di indirizzo per la tutela della salute e Sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo e deroghe all'obbligo dell'utilizzo della mascherina" che stabiliscono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Fabio Biasi,dei diritti dei, consiglio della provincia autonoma di, ha espresso ai dirigenti scolastici della provincia ed alla sovrintendenza scolastica "viva preoccupazione" per le "numerose segnalazioni di genitori, con figlifrequentanti istituti scolastici trentini" "in ordine a comportamenti da parte del personale docente, concernenti iniziative di contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2". In particolare "pressioni più o meno esplicite nei confronti dinon vaccinati anche in relazione - rimarca il- alle linee di indirizzo per la tutela della salute e Sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo e deroghe all'obbligo dell'utilizzo della mascherina" che stabiliscono ...

