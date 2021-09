Sanità, la proposta del M5S Lazio: “Più Ospedali montani per rispondere alle esigenze dei cittadini” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Regione Lazio – “Sosteniamo da sempre la necessità di garantire a tutti i cittadini del Lazio, anche a quelli che vivono lontano dai grandi centri, la possibilità di accedere agevolmente ai servizi sanitari pubblici e vedere garantito il proprio diritto alla salute. Ed è partendo da questo principio che abbiamo presentato, a gennaio scorso, una proposta di Legge, a firma Roberta Lombardi e Loreto Marcelli, che disciplina i distretti socio-sanitari montani per valorizzare e potenziare quegli Ospedali che si trovano in zone montuose e più marginali. Una proposta di legge che rappresenta una delle nostre priorità, sulla quale spingeremo affinché sia portata in Aula consiliare ed approvata in tempi brevi”. Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Regione– “Sosteniamo da sempre la necessità di garantire a tutti idel, anche a quelli che vivono lontano dai grandi centri, la possibilità di accedere agevolmente ai servizi sanitari pubblici e vedere garantito il proprio diritto alla salute. Ed è partendo da questo principio che abbiamo presentato, a gennaio scorso, unadi Legge, a firma Roberta Lombardi e Loreto Marcelli, che disciplina i distretti socio-sanitariper valorizzare e potenziare quegliche si trovano in zone montuose e più marginali. Unadi legge che rappresenta una delle nostre priorità, sulla quale spingeremo affinché sia portata in Aula consiliare ed approvata in tempi brevi”. Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione ...

Advertising

M5SLazio : ??Lavoriamo da sempre per garantire a tutti i cittadini il diritto alla #salute con un accesso agevole alla #sanità… - loren_ch : RT @CdT_Online: È la proposta di Peter Bodenmann, ex presidente del partito socialista svizzero e a suo tempo anche consigliere di stato in… - il_meridio : Respinta la proposta di una gestione stralcio per il debito della Sanità calabrese, Spirlì attacca il Ministero del… - cla_ro80 : RT @CdT_Online: È la proposta di Peter Bodenmann, ex presidente del partito socialista svizzero e a suo tempo anche consigliere di stato in… - CdT_Online : È la proposta di Peter Bodenmann, ex presidente del partito socialista svizzero e a suo tempo anche consigliere di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità proposta Vaccini Roma, dosi durante la partita: il nuovo hub è allo stadio Olimpico LA REPLICA La Regione ha sottoposto alla società biancoceleste la stessa proposta accolta dalla ...in tutto il territorio - è quello di 'arrivare al traguardo del 90% - aggiunge l'assessore alla Sanità ...

Biondo (Uil), La Regione preveda la costituzione di una scuola di alta formazione professionale per rinnovare la sua macchina burocratica E' questa la proposta lanciata da Santo Biondo, Segretario generale della Uil Calabria, durante il ... Dieci anni di gestione commissariale della sanità non hanno risolto i problemi atavici del settore ...

Sanità: Mef rigetta la proposta di gestione stralcio per il debito. L'ira di Spirlì Quotidiano online LA REPLICA La Regione ha sottoposto alla società biancoceleste la stessaaccolta dalla ...in tutto il territorio - è quello di 'arrivare al traguardo del 90% - aggiunge l'assessore alla...E' questa lalanciata da Santo Biondo, Segretario generale della Uil Calabria, durante il ... Dieci anni di gestione commissariale dellanon hanno risolto i problemi atavici del settore ...