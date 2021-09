Sampdoria-Napoli | D’Aversa | “Sembrano non avere punti deboli | gran lavoro di Spalletti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Alla vigilia diha preso la parola in conferenza stampa il tecnico blucerchiato, Roberto, che proverà a fermare giovedì alle ore 18.30 la corsa della capolista azzurra: “Mistersta facendo undissimo. Hanno la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato di più in porta in questo avvio di campionato. Vista così, sembrerebbe una squadra senza, ma noi dovremo essere bravi a scoprire qualche lacuna nella loro organizzazione di gioco, limitando gli errori e portando in campo intensità e determinazione”. Per riuscire a portar viaservirà una prestazione ancor migliore di quella offerta a Empoli: “La prima vittoria ha portato entusiasmo ma in vista della sfida di domani ...