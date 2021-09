Salvini licenziato da metà della Lega L’altra metà aspetta le elezioni amministrative Pure Fedriga sconfessa Matteo Fra addii e liti continue in via Bellerio è già aria da resa dei conti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Se qualcuno volesse un segnale tangibilecrisi nera che sta attraversando la– o meglio la leadershipana – con tutte le sue contraddizioni e i suoi errori strategici, basta leggere la paradossale dichiarazione di voto con la quale ieri la deputata del Carroccio Rossana Boldi, ha tentato di giustificare il sì del suo partito alla fiducia posta dal governo alla Camera sul secondo decreto Green Pass. “Rinnoviamo la fiducia al presidente Draghi e al governo ma ricordiamo la promessa di non aumentare in nessun modo le tasse, di aprire i cantieri, di tenere sotto controllo i costi dell’energia. Noi facciamo proposte concrete per il Paese – ha puntualizzato – non vogliamo aumenti di tasse, no alla riforma del catasto. Vorremmo si parlasse di questo e non di riforme ideologiche come lo ius soli e il ddl Zan”: è evidente che ...