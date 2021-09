(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ihanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto della U.S.1919 S.R.L. e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence della Società. Nella valutazione della congruità del prezzo offerto per l’acquisto del 100% del capitale della società iconsiderano le “circostanze“ che hanno diretta influenza sul valore del capitale economico della, e non anche i fatti che – seppure possano determinare condizionamenti rispetto ad una normale negoziazione libera tra domanda e offerta – non determinano di per sé una riduzione del valore intrinseco della società, come ad esempio (i) il termine ...

Advertising

anteprima24 : ** Salernitana, i trustee: 'Entro il 30 settembre le offerte per la cessione' ** - ottopagine : Cessione Salernitana, i trustee: 'Offerte entro il 30 settembre' #Salerno - granatissimi : Cessione Salernitana, i trustee: 'Offerte entro il 30 settembre' - LaCittaSalerno : +++ #SALERNITANA +++ Il comunicato del Trust sulla cessione della società LEGGI QUI --> - SalernoSport24 : Dopo la chiusura della deadline, le valutazioni #salernitana #seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana trustee

...congruità del prezzo offerto per l'acquisto del 100% del capitale della società iconsiderano le "circostanze" che hanno diretta influenza sul valore del capitale economico della, ...Già in due circostanze, infatti, idel trust2021 hanno comunicato attraverso una nota stampa.StampaI Trustee hanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto della U.S. SALERNITATA 1919 S.R.L. e prodotto le ...Ultima spiaggia per Fabrizio Castori. Contro una storica rivale come il Verona, il trainer marchigiano si gioca il suo futuro. In caso di mancata vittoria, l'amministratore unico Ugo Marchetti ...