Richiamati 30 milioni di airbag difettosi | le auto a rischio

Advertising

infoiteconomia : Airbag, richiamati 30 milioni di dispositivi: 28 morti e almeno 400 feriti. Terrore, ecco le auto a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Richiamati milioni

Già nel 2013, una serie di incidenti con morti e feriti dovuti ai dispositivi di protezione difettosi portò al richiamo di 3,6di auto dotati di quegli airbag , costruiti da Tacata Airbags , ......mentre si lavora per stabilire eventuali rischi futuri di gonfiatori non ancora. Il ... In questo lungo periodo sono stati identificati oltre 100di dispositivi rischiosi di cui 67 ...Sono più di 30 milioni di airbag ritirati dal mercato poiché difettosi. Ecco tutte le marche di auto coinvolte nel ritiro ...Si sta parlando molto del richiamo di alcuni airbag per automobili. Vediamo di capire bene di cosa si tratta e chi riguarda: quali case automobilistiche e quali marche coinvolte, e dove.