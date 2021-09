Renzi: “La quarantena ai vaccinati non ha senso e ci riporta dritti in Dad nel giro di qualche settimana” (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Mattarella ha detto parole molto sagge: la scuola è il vero antivirus del Paese. Per questo non deve chiudere più. Anche per questo, è fondamentale che chi si è vaccinato totalmente non sia costretto a fare sette giorni di quarantena se sta in classe con un positivo. La quarantena ai vaccinati non ha senso e ci riporta dritti in Dad nel giro di qualche settimana". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Mattarella ha detto parole molto sagge: la scuola è il vero antivirus del Paese. Per questo non deve chiudere più. Anche per questo, è fondamentale che chi si è vaccinato totalmente non sia costretto a fare sette giorni dise sta in classe con un positivo. Laainon hae ciin Dad neldi". L'articolo .

