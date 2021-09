Pnrr | chiuse le iscrizioni al concorso indetto dal ministero del Tesoro | 34mila candidature per 500 posti a tempo determinato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sonoleal bando diil 13 agosto per reperire 500 professionisti da assegnare, a, aldell’Economia e delle Finanze e alle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È quanto si legge sul sito del, “Italia domani”, in cui si ricorda che i termini per la presentazione delle domande si sono chiusi alle 14,00 del 20 settembre. Economisti, giuristi, ingegneri, statistici, matematici e informatici: sono questi i profili richiesti dal Mef. A tutti verrà fatto stipulare un contratto a termine che potrà durare per un periodo anche superiore a 36 mesi ma senza eccedere la durata di completamento dele comunque non oltre ...