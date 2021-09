Nizza | tifoso condannato a sei mesi di carcere per l’aggressione a Payet

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Arriva la prima sentenza per i fatti di-Marsiglia dello scorso 22 agosto. Sono stai assegnati, infatti, 6dialdei rossoneri che prese a calci Dimitridurante la maxi-rissa scatenatasi al minuto 73 della partita. Il tribunale diha giudicato in questo modo e la condanna verrà scontata a partire dalla prossima settimana. Foto: Twitter Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pablo Fernandez, preparatore fisico del Marsiglia, reo di aver dato un pugno a un tifoso, ha ... ha raccolto l'oggetto e lo ha scagliato nuovamente verso i tifosi del Nizza, provocati anche da Alvaro ... Squalificato fino al 30 giugno 2022 il preparatore atletico del Marsiglia, Pablo Fernandez, che aveva colpito un tifoso del Nizza. Due turni di squalifica per il difensore marsigliese Alvarez, uno di ...