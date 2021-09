Netflix annuncia un documentario su Britney Spears | ecco il teaser

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “vs” è il titolo delincentrato sulla vita della popstar americana e sulla vicenda della tutela della sua persona. A dirigerlo Erin Lee Carr. Ilsarà pubblicato sulla piattaforma Netfilx ed è rimasto in produzione per circa un anno. Per ora non si sa nulla sulla data di uscita, ma delle piccole anteprime sono già state diffuse. Una delle anteprime inizia con un frammento audio del 21 gennaio del 2009 in cui la cantante chiede consulenza al suo avvocato su come porre fine alla tutela. Nelle prossime ore è atteso il trailer completo. La vicenda della tutela Ilarriva in un momento particolare della vita di. Pochi giorni fa il padre James “Jamie”ha acconsentito ad ...

Poco dopo il ritorno sui social di Britney Spears, che settimana scorsa aveva cancellato il proprio profilo Instagram per celebrare il fidanzamento con il personal trainer Sam Asghari,ha annunciato un documentario incentrato sulla tutela a cui è stata sottoposta la popstar per tredici anni dal 2008. Il progetto, intitolato "Britney vs Spears", è diretto da Erin Lee Carr ed ...il piano tariffario gratuito per Android in Kenya: ecco i dettagli Un comunicato ufficiale da parte della stessa azienda ha infatti informato che sarà attivato in Kenya, e pensiamo ...Netflix annuncia Britney vs Spears, il documentario sulla sua tutela: tutte le news su uscita, streaming e di cosa parla.Nelle scorse ore Netflix ha annunciato un nuovo show interattivo dedicato all'ex star della WWE undertaker, ritiratosi dalla scena lo scorso anno, in arrivo sulla piattaforma : In fuga da Undertaker ...