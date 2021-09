Medjugorje, messaggio per oggi: “Satana attira molti cuori” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Madonna del suo messaggio del 25 ottobre 2012 ci mette in guardia dal maligno che tenta in ogni modo di attirarci a sé. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio della Madonna del 25 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Madonna del suodel 25 ottobre 2012 ci mette in guardia dal maligno che tenta in ogni modo dirci a sé. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adella Madonna del 25 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Satana attira molti cuori” - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Il Rosario mi è particolarmente caro” - CiaoKarol : Medjugorje: ‘Il mondo è perso..’. Supplica per chiedere una grazia a Maria oggi, 21 settembre 2021: Un nuovo giorno… - zazoomblog : Medjugorje messaggio per oggi: “Desidero che tutti sentiate la gioia” - #Medjugorje #messaggio #oggi: - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Desidero che tutti sentiate la gioia” -