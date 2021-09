Marcos Alonso ripensa all' inginocchiarsi | Non lo farò più | è un gesto che ha perso la sua forza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marcos Alonso

Il terzino del Chelseaha deciso in questi giorni di non inginocchiarsi più: 'Sono completamente contro il razzismo e sono contro ogni tipo di discriminazione, ma ora preferisco solo ...A centrocampo Jorginho e Kovacic in cabina di regia con James esulle corsie esterne mentre davanti spazio a Mount e Havertz alle spalle di Lukaku. QUI MANCHESTER CITY - Guardiola ...Il calciatore del Chelsea si è espresso sul gesto contro il razzismo: “Sono contro ogni discriminazione, inginocchiarsi ha perso di forza come messaggio”.Nelle scorse ore la decisione di Marcos Alonso, giocatore del Chelsea, di non inginocchiarsi più prima del fischio d'inizio di una partita per la lotta al razzismo ha scatenato non pochi pareri. Uno d ...