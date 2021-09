Legge Fornero, chi è l’uomo che la demolirà (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cesare Damiano potrebbe diventare il vero demolitore della Riforma Fornero, alla faccia della Lega e della sua ossessione di “quota 100”. Abituato da anni ai modi della politica – sindacale prima, parlamentare e governativa poi – si è intestato la Relazione conclusiva della Commissione sui lavori gravosi, al vertice della quale è stato posto dal collega di partito, ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Politico perché tecnico, o viceversa? Una premessa di metodo e poi una riflessione sul merito. La carriera di Damiano si costruisce nella Cgil e la sua carriera politica (deputato Pd per tre legislature e per due anni Ministro del Lavoro) si fonda su quella sindacale. E quella di “esperto” si basa su entrambe le gambe, politico-sindacale. È uno dei casi di gianobifrontismo: politico perché tecnico, o viceversa? Con una domanda aggiuntiva: la carriera sindacale fornisce la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cesare Damiano potrebbe diventare il vero demolitore della Riforma, alla faccia della Lega e della sua ossessione di “quota 100”. Abituato da anni ai modi della politica – sindacale prima, parlamentare e governativa poi – si è intestato la Relazione conclusiva della Commissione sui lavori gravosi, al vertice della quale è stato posto dal collega di partito, ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Politico perché tecnico, o viceversa? Una premessa di metodo e poi una riflessione sul merito. La carriera di Damiano si costruisce nella Cgil e la sua carriera politica (deputato Pd per tre legislature e per due anni Ministro del Lavoro) si fonda su quella sindacale. E quella di “esperto” si basa su entrambe le gambe, politico-sindacale. È uno dei casi di gianobifrontismo: politico perché tecnico, o viceversa? Con una domanda aggiuntiva: la carriera sindacale fornisce la ...

