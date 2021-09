Lega, Borghezio frena: “Non ci sono alternative al leader. Finora nessuno ha messo in discussione Salvini”. L’ex eurodeputato crede nella ricucitura. E se la prende con i giornali (Di mercoledì 22 settembre 2021) “La Lega è in salute. Se qualcuno pensasse ad un’alternativa a Salvini, non lo farebbe di certo nell’interesse” del partito. A parlare così è L’ex europarlamentare della Lega, Mario Borghezio. Cresce la tensione nella Lega dopo che nel dibattito sul Green Pass, da più parti, è stata sconfessata la linea del segretario Salvini. Che sta succedendo nel Carroccio? “Succede quello che può succedere in un Movimento che da un lato ha l’esigenza di parlare a tutto l’elettorato, specialmente in un momento delicato come quello della campagna elettorale, e dall’altro quella di sottolineare il ruolo di responsabilità di Governo da parte di ministri e governatori delle regioni del Nord che costituiscono qualcosa a sé rispetto al piano nazionale. Vede se da un lato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Laè in salute. Se qualcuno pensasse ad un’alternativa a, non lo farebbe di certo nell’interesse” del partito. A parlare così èeuroparlamentare della, Mario. Cresce la tensionedopo che nel dibattito sul Green Pass, da più parti, è stata sconfessata la linea del segretario. Che sta succedendo nel Carroccio? “Succede quello che può succedere in un Movimento che da un lato ha l’esigenza di parlare a tutto l’elettorato, specialmente in un momento delicato come quello della campagna elettorale, e dall’altro quella di sottolineare il ruolo di responsabilità di Governo da parte di ministri e governatori delle regioni del Nord che costituiscono qualcosa a sé rispetto al piano nazionale. Vede se da un lato ...

